Aurora Nights Family Style Dinner- December 5th

Join us for a family style dinner curated and cooked by Ayla Petzoldt in the German Winter Fest Tradition. Starters: Kartoffelsuppe mit Speck (Potato Soup with Bacon) Pretzel with Beer Cheese and Obatz Sausage and Mustard Board Dinner: Jagerschnitzel (Fried Breaded Pork with Mushroom Sauce) Spaetzle (Egg Noodle) Rotkohl (Red Cabbage) Potatoes Bread Dessert and Fuerzangebowle Demonstration: Apfelstrudel mit Vanillesauce Beverages Alcoholic: Wine (Riesling) Beer Gluewien Nonalcoholic: Kinderpunsch Hiese schokolade Kaffee