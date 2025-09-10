Skip to Main content
Prairie Sky Breads
Raspberry White Chocolate Scone
flour, cream, butter, egg, sugar, powdered sugar, baking powder, salt, raspberries, white chocolate chips, topped with simple glaze
Prairie Sky Breads Locations and Hours
1400 31st Ave SW
(701) 833-3793
1400 31st Ave SW, Minot, ND 58701
Closed
•
Opens Wednesday at 7AM
All hours
View menu
3 1st St SE, Suite 1
(701) 858-0612
3 1st St SE, Suite 1, Minot, ND 58701
Closed
•
Opens Wednesday at 7:30AM
All hours
View menu
